Universiadi Invernali 2025 arriva la prima medaglia azzurra | Savoldelli è bronzo nello snowboard

Torino, 14 gennaiono le prime medaglie dalledi Torino. Nella giornata della splendida cerimonia d’apertura all’Inalpi Arena (leggi qui), anche l’Italia sale sul podio e lo fa con l’delloMarika. Quest’ultima mette al collo ladi.Sono in totale 13 gli allori vinti nelle diverse gare in programma, nellagiornata di gare.Come riporta l’Ansa – nel biathlon, 15 km short, oro all’ucraino Bodan Borkovskyi, argento al finlandese Patrik Kuuttinen,al ceco Petr Hak.In campo femminile, 12,km short,d’oro alla francese Noemie Remonnay. Argento alla polacca Amella Liszka,all’ucraina Daryna Chalyk., specialità cross, oro alla francese Camille Poulat, argento alla connazionale Marghaux Herpin eall’Marika; in campo maschile successo del francese Quentin Sodogas davanti allo spagnolo Bernat Ribera Violan e al tedesco Umito Joshua Kirchwehm.