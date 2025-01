Quotidiano.net - Una spia sovietica a Buckingham Palace: il segreto nascosto anche a Elisabetta II

Leggi su Quotidiano.net

Londra, 14 gennaio 2025 – Una: e se questa è notizia nota già dagli anni Settanta, fa rumore il fatto che, da quanto emerge da documenti recentemente declassificati, la reginaII non ne sarebbe stata informata per circa un decennio. In altre parole, la sovrana ha vissuto inconsapevolmente sotto lo stesso tetto di una. A tornare sulla vicenda di Anthony Blunt – questo il nome del ‘canarino’ assoldato da Mosca – è il Guardian, alla luce di una mostra sul lavoro dell’MI5 che aprirà presto i battenti. L’uomo fu un apprezzato storico dell’arte, incaricato dalla Corona di occuparsi delle numerose opere custodite nel Palazzo, nonché delle mostre che i Windsor organizzavano. Fu stato reclutato dal Cremlino negli anni Trenta, mentre era studente a Cambridge.