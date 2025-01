Bergamonews.it - Una fiaccolata per Mamadi Tunkara: in corteo da Largo Rezzara al luogo dell’aggressione

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Unain memoria di, 36enne ucciso a coltellate lo scorso 3 gennaio in centro città al culmine di un’aggressione.Ad organizzarla l’Associazione Giovani Gambiani insieme al Comune di Bergamo, che hanno dato appuntamento alla cittadinanza per venerdì 17 gennaio alle 18.30 in: ilpercorrerà via XX Settembre, per poi giungere fino al Passaggio Pierantonio Cividini,nel quale ha trovato la morte per mano di Sadate Djiram, 28enne originario del Togo che ha affermato di aver agito per gelosia.L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Opera Diocesana Patronato San Vincenzo, che ha anche attivato una raccolta fondi, dalla Rete Bergamasca Pace e dal Coordinamento Provinciale Bergamasco Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani.Altri gruppi, associazioni e movimenti che vogliono aderire lo possono fare inviando una mail all’indirizzo: adesioni@aol.