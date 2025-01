Baritoday.it - Un ponte pedonale stampato con tecnologia 3D: il progetto nel Politecnico di Bari

Passato e futuro, tradizione e nuove tecnologie, votate alla sostenibilità e all’economia circolare, possono trasformare lo scarto in risorsa. E quello prodotto dalle lavorazioni lapidee diventa nuova materia prima per l’arte del costruire. Un’alleanza importante per regioni come la Puglia.