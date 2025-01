Formiche.net - Un Pnrr per le imprese. Intesa e il maxi piano da 200 miliardi

Un piccolo grande, formatoSanpaolo, che quest’anno punta dritta a un utile netto di 9, plasma insieme a Confindustria unper la crescita da 200di potenza di fuoco. “Quasi undiper l’Italia, che consentirà di poter accelerare ulteriormente la crescita del Paese”, ha sintetizzato il numero uno di Ca’ de Sass, Carlo Messina. Nel dettaglio, il programma congiunto mette a disposizione 200da qui al 2028 per dare nuovo slancio al sistema produttivo nazionale, cogliere le opportunità di strumenti come Transizione 5.0 e Intelligenza Artificiale, integrando così le risorse già stanziate dalla banca per la realizzazione degli obiettivi del.Il nuovo accordo consolida e rinnova la collaborazione avviata nel 2009 che, grazie a un volume di crediti erogati al sistema produttivo italiano pari a 450in 15 anni, ha contribuito ad evolvere il rapporto tra banca e impresa accompagnando i bisogni delle pmi e delle industrie mature anche nelle fasi più complesse.