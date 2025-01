.com - “Tutto è bene quel che finisce”, i Fangosberla pubblicano il primo progetto ufficiale

Anticipato dal singolo e video “Mai al margine“, la band math rock deipubblica l’EP di debutto “che” (Ghost Record/Believe). L’Ep di sei tracce è disponibile sia nei principali digital stores che in formato fisico.Ispiegano:” Sei tracce che sono nate in maniera così spontanea da diventare un esatto proseguo di tutti e noi cinque, sei tracce con le quali vogliamo parlare a tutt* coloro che conoscono l’horror vacui, che hanno avuto a che fare con un’adolescenza da pugni duri sui muri e lividi sempre in vista o che magari la stanno vivendo proprio ora, a tutt*le persone che conoscono la depressione e l’ansia,le da manuale, nonle di cui si parla per sentito dire,le che ti spezzano le ali,le che ti annientano lo sguardo.