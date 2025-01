.com - “Trump sarebbe stato condannato per le elezioni del 2020, si è salvato con quelle del 2024”

ROMA – Donaldper i crimini commessi nel suo fallito tentativo di restare aggrappato alla Casa Bianca dopo leperse nel, se non avesse vintodel. Lo afferma il rapporto del procuratore speciale che lo ha indagato, Jack Smith.Il rapporto èpubblicato dal dipartimento di giustizia americano e illustra nel dettaglio i tentativi didi sovvertire la democrazia. Dopo l’insurrezione del 6 gennaio 2021, Smith fu nominato procuratore speciale per indagare proprio le mosse diper ribaltare le. La sua indagine è culminata in un rapporto dettagliato, presentato al procuratore generale Merrick Garland.Smith ritiene che le prove fossero sufficienti per condannarese fosse andato a processo: “Il punto di vista del dipartimento secondo cui la Costituzione proibisce di continuare ad accusare e perseguire un presidente è categorico e non dipende dalla gravità dei crimini contestati, dalla solidità delle prove fornite dal governo o dai meriti dell’accusa, che l’ufficio sostiene pienamente”, ha scritto Smith.