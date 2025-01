Puntomagazine.it - Trianon Viviani, “Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola”

Leggi su Puntomagazine.it

“Il Re didi”: il docufilm che celebra la vita e l’arte di unadella musica napoletana.presenta in anteprima “Il Re didi”, il docufilm di Massimo Ferrari che ripercorre la vicenda umana e artistica di una delle figure più popolari della scena musicale e teatrale partenopea.L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si terrà giovedì 16 gennaio, alle 21, nel teatro della Canzone napoletana di Forcella, proprio dove un venticinquenneesordì, nel 1959, in un concorso per voci nuove, che vinse interpretando Senza guapparia.Il documentario costruisce un ritratto a tutto tondo dell’indimenticato cantante e attore, attraverso preziose testimonianze e materiali d’archivio inediti.