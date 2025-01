Laprimapagina.it - Tragedia sul lavoro a Giussano: morto Cheikh Ndiaie di 32 anni

Un grave incidente sulha scosso oggi la comunità di, in provincia di Monza e Brianza., operaio di 32di origini senegalesi e residente a Cassago Brianza, ha perso la vita precipitando dal tetto di un capannone in disuso situato in via Brunati 26.L’incidente è avvenuto poco dopo le 14:00, mentrestava lavorando sul tetto dell’ex azienda, specializzata nella lavorazione del legname e attualmente chiusa per cessata attività, per recuperare dei rottami. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaioavrebbe calpestato un lucernario che, cedendo sotto il suo peso, lo ha fatto precipitare da un’altezza di circa sette metri.I colleghi presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Seregno.