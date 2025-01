Iltempo.it - "Tornate a fare le casalinghe". Le frasi choc in consiglio comunale: si scatena la baruffa | GUARDA

"Se l'aspetto personale supera la questione politica, avete sbagliato lavoro.nei vostri quartieri ale", lo ha detto Silvio Viale, capogruppo di +Europa e Radicali, durante la seduta deldi Torino sulla delibera a sostegno delle donne migranti. Il politico ha prima accusato una collega di aver preso spunto da un documento da lui firmato nei mesi scorsi e poi, in risposta alle critiche di una parte dell'aula, ha invitato le colleghe a tornare a dedicarsi alla cura della casa. Il politico e ginecologo è già al centro delle polemiche per accuse di molestie sessuali mosse nei suoi confronti da alcune pazienti. Non è bastata poi la sua ammissione: "Mia moglie è orgogliosamente casalinga e, per me, farlo non è un titolo di demerito. Non è un'offesa", si è giustificato Viale mentre alcuni gruppi abbandonavano l'aula.