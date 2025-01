Lanazione.it - Torna la stagione teatrale Metamorfosi a Pieve Santo Stefano

Arezzo, 14 gennaio 2025 – Dopo la pausa delle festività Natalizieno gli appuntamenti di Laboratori Permanenti. Lo scorso 5 dicembre ha preso il via la quartadella rassegna, organizzata da Laboratori Permanenti con l'Amministrazione Comunale di. Domenica 19 gennaio 2025 si rial Teatro G. Papini con il terzo appuntamento della rassegna: alle ore 18.00 in scena ANNUNCIO RITARDO una produzione Laboratori Permanenti, su testo di Giorgia Francozzi, con Giancarlo Baglioni, Vittorio Augusto Cesarini e la regia di Caterina Casini. L’incontro/scontro tra due generazioni, gli accadimenti della vita, i progetti: il caso avvicina due personaggi di diversa generazione, in un luogo di transito urbano. Un dialogo a volte duro a volte ironico, che riesce a diventare poesia quando l’attenzione, finalmente, si rivolge all’altro e non a sé stessi.