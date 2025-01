Lapresse.it - Torino, Viale in Sala Rossa: “Tornate a fare le casalinghe”

Leggi su Lapresse.it

Silvioshock durante la seduta inieri a. “le”, dice durante una discussione in Consiglio Comunale. “La Giunta ha approvato questo documento, si rimbocchi le maniche e si dia da”, dice, capogruppo di +Europa e Radicali, parlando di un documento legato alle donne migranti. “Concludo perché vi ho letto esattamente il gruppo delle donne migranti della Consulta. E’ quello che io ho messo nero su bianco a luglio e che ha scopiazzato la collega Apollonio a ottobre, molto più avanti. Lo ha messo come allegato, è identico”, dice tra le proteste.E aggiunge, rivolgendosi alla consigliera: “E non me la votare più chissenefrega, se per te l’aspetto personale è più importante di quello politico. Se per voi l’aspetto personale è più importante di quello politico avete sbagliato lavoro,nei vostri quartieri ale, non so, fate cosa volete”.