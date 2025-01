Quotidiano.net - Torino, omicidio-suicidio a Rivoli: uccide la compagna e si toglie la vita

, 14 gennaio 2025 –, alle porte di. Un uomo di 86 anni, italiano, ha sparato alla convivente, di origini romene, 58 anni, e si è ucciso. Avrebbe usato la stessa arma, un fucile da caccia che deteneva regolarmente. L'è successo alla periferia di, in via Po, nell'abitazione della coppia. Indagano i carabinieri della compagnia die del nucleo investigativo del comando provinciale di. Notizia in aggiornamento