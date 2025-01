Quotidiano.net - TikTok, cessione a Elon Musk per evitare il divieto negli Usa? La Cina ci pensa

Roma, 14 gennaio 2025 – La Corte Suprema degli Stati Uniti sembra intenzionata a confermare il controversodi. La legge approvata ad aprile 2024 entrerà in vigore il prossimo 19 gennaio a meno che la società proprietaria ByteDance non lo venda a un acquirente non legato al governo cinese. E così, secondo quanto riferito da Bloomberg, le autorità di Pechino stanno valutando la possibilità cheacquisisca le attività statunitensi della popolare piattaforma. Il caso dell'app, checonta 170 milioni di utenti, è arrivato fino alla Corte Suprema, che venerdì ha ascoltato le argomentazioni di entrambe le parti: Washington afferma di voler prevenire i rischi di spionaggio e manipolazione da parte di Pechino, mentre il social network e le associazioni accno la legge di "soffocare la libertà di parola ed espressione".