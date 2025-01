Game-experience.it - The Witcher: le sirene degli abissi, Netflix pubblica il trailer del film animato con Geralt di Rivia

Leggi su Game-experience.it

hato ilufficiale di The: le, unche si prende il compito di espandere l’universo del celeberrimo ed amari strigodi.Ricordiamo che questod’animazione sarà disponibile, ovviamente in esclusiva su, dalla giornata dell’11 febbraio, consentendo ai fan di seguire la storia che vede il celebre cacciatore di mostri affrontare tutta una serie di temibili creature marine che attaccano i marinai umani in un’ambientazione oscura e pericolosa.Precisiamo che The: leè basato sul racconto “A Little Sacrifice” di Andrzej Sapkowski, unpromette di esplorare tematiche già care ai fan della saga, pur con qualche possibile libertà creativa rispetto al materiale originale.Il, della durata di oltre due minuti, offre nello specifico uno sguardo approfondito su scene di combattimento e momenti chiave della narrazione, ma contiene alcune anticipazioni che potrebbero svelare dettagli importanti.