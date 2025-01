Game-experience.it - The Sims 4, EA celebra il 25esimo anniversario della serie con tante novità

Leggi su Game-experience.it

Il 4 febbraio 2025, Thefesteggia il suo 25°con un mix di eventi epreziose per i fan. Electronic Arts e Maxis hanno infatti preparato tutta unadi sorprese perre il viaggio di uno dei giochi più iconici di sempre. Dal restyling delle case dei personaggi classici, all’aggiunta di nuovi oggetti e kit, fino a eventi a tema nostalgico, c’è qualcosa per tutti i Simmers.Come leggiamo sul sito ufficiale, lezioni iniziano con unadi aggiornamenti in date chiave. Il 16 gennaio sono stati rilasciati tre nuovi kit: Rifugio Segreto, Casa Casanova e Postazione da Gamer, ognuno progettato per migliorare le possibilità creative e di personalizzazione. Il 4 febbraio, oltre a un aggiornamento gratuito con oltre 70 nuovi oggetti, inizia l’evento limitato “Un tuffo nel passato”, che introduce missioni ispirate agli anni 2000 con premi come sedie gonfiabili, cartoni del latte e telefoni retrò.