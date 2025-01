Game-experience.it - The Blood of Dawnwalker, pubblicato il cinematic trailer con gameplay del nuovo gioco di Rebel Wolves

, studio fondato da ex veterani di CD Projekt RED che hanno sviluppato The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, ha pubblico il primocondi Theof. Questoaction RPG open-world dark fantasy promette un’esperienza narrativa unica, ambientata nella medievale Vale Sangora.Il titolo, sviluppato con Unreal Engine 5, combina un’ambientazione cupa con meccaniche diinnovative che ruotano attorno a scelte morali, gestione del tempo e un ciclo giorno/notte. Precisiamo che Theofè il primo capitolo di una saga di ruolo progettata per PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS.In questo titolo il giocatore vestirà i panni di Coen, un giovane trasformato in un, una creatura che si muove tra il mondo umano e quello delle creature della notte.