Dilei.it - TEST: Come vedi il mondo?

Leggi su Dilei.it

Non tutti ci poniamo con lo stesso atteggiamento verso il: il modo di considerare ciò che viviamo e di interpretare i fatti varia molto. Èse avessimo dei “filtri colorati” che in qualche modo guidano le nostre azioni e i comportamenti. Da cosa sono fatti questi filtri? Dalla nostra educazione, dalla cultura, dalla famiglia, dalle esperienze positive e negative, da ciò che abbiamo visto e vissuto, imparato e capito. Ad esempio.Vedere ilin rosaIl rosa contraddistingue l’approccio romantico, gentile e idealistico al. Chi vede ilin rosa di solito riesce a trovare il bello in ogni cosa, anche nelle più piccole e in apparenza insignificanti. L’amore e la dolcezza sono gli elementi da cui parte chi ha una visione rosa del.Confidare nel bene, adoperarsi per trovare positività e bellezza in tutto ciò che ci circonda, preferire l’ottimismo al pessimismo, credere nell’amoreforza dinamica che muove ilnon è un atteggiamento debole o irrealistico.