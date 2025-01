Ilrestodelcarlino.it - Terzo mandato, Zaia: “Sono a disposizione, no a lezioni da chi è sfamato dal Parlamento da 30 anni”

Venezia, 14 gennaio 2025 – Lucatorna a parlare del suo potenziale, mentre il centrodestra continua a fare scintille, diviso tra chi a favore e chi si dice contrario. “E’ inaccettabile che si dica che si blocca ilagli eletti dal popolo, come i presidenti di Regione, per evitare che si formino centri di potere – ha dichiarato in conferenza stampa – E' inaccettabile anche perché questa lezione arriva da bocche sfamate da 30di. Con questo si dà dell'idiota ai cittadini elettori”. Da mesi la Lega chiede il via libera per la ricandidatura del governatore, contrastata da Fratelli d’Italia che invece, anche considerando i risultati delle politiche e delle europee, preferirebbe schierare un proprio nome. “Iodella Lega, per qualsiasi progetto sarò dalla parte del partito – ha ribadito– Ma 'a da passa' a nuttata'.