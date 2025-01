Puntomagazine.it - Terzo mandato, Nappi (Lega): De Luca e Pd? Campioni assoluti di politica politicante

Leggi su Puntomagazine.it

Dee il Pd, tra alleanze e contraddizioni: il caso dellacampana secondo Severino.“Deannuncia di aver convocato i capigruppo della sua coalizione e ribadisce che ‘andrà avanti’. Al riguardo, torno a domandare a lui e al Pd: a nome di chi parla il presidente pro tempore della Campania? A nome suo, del suo nuovo partito, o dell’intera coalizione? Perché se parla da leader di un nuovo soggetto politico, mi chiedo che cosa stia aspettando il Pd a sfiduciarlo e ad espellerlo. Se, invece, parla a nome della coalizione, è chiaro che già hanno trovato un’intesa. E in questo caso, se ancora conservano un briciolo di dignità, a dimettersi devono essere i ‘capibastone’ Dem, Schlein in testa. C’è spazio pure per un’altra possibilità: una trattativa sottobanco. Se così fosse, su quali ‘affari’ Dee il Pd si stanno mettendo d’accordo? Al di là degli interrogativi resta una certezza: in questa stagione di mediocrità, il primo posto sul podio dellante se lo sono comunque già aggiudicati loro“.