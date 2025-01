Romadailynews.it - Terremoti: più di 16.000 registrati in Italia nel 2024

Leggi su Romadailynews.it

Duel’ora, una media di 46 eventi sismici al giorno (due in più rispetto al 2023), in tutto sono 16.826 ineldalla Rete Sismica Nazionale (RSN) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sul territoriono.Dati appena rilasciati dai sismologi dell’INGV delle sale di sorveglianza dell’Istituto di Roma, Napoli e Catania, che, anche quest’anno, hanno analizzato H24 inel nostro paese e zone limitrofe. Una tendenza in linea con i dati degli anni precedenti: dal 2019, infatti, il numero totale deilocalizzati insi mantiene stabile tra i 16.000 e i 17.000 eventi sismici annui, in calo rispetto al triennio 2016-2018 quando l’centrale venne interessata dalla sequenza sismica iniziata con il forte terremoto di Accumoli (RI) del 24 agosto 2016.