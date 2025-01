Televisione | al via le riprese napoletane per la serie su Enzo Tortora diretta da Marco Bellocchio

Leggi su Ildenaro.it

Le strade di Napoli, con la loro atmosfera unica e i loro palazzi storici, sono diventate il set naturale per la nuovatv dedicata a, una delle figure più emblematiche dellaitaliana. La produzione,dal maestro, riporta alla luce uno dei casi giudiziari più controversi del nostro Paese, quello che vide l’innocente conduttore di “Portobello” accusato ingiustamente di gravi reati.Un viaggio nel tempoLea Napoli hanno trasformato alcuni dei luoghi più caratteristici della città in un vero e proprio set a cielo aperto. Piazza Monteoliveto, con la sua chiesa di Santa Chiara e la storica caserma Pastrengo, è stata lo sfondo perfetto per ricostruire l’atmosfera degli anni ’80, quando si svolsero i fatti che sconvolsero l’opinione pubblica.