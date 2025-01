Quotidiano.net - Tatras: qualità creativa al potere. Il lusso urban del piumino tra arte, design e leggerezza

Un brand di piumini di, super leggeri e preziosi perché imbottiti di fiocco d’oca polacco, il più raro e caldo. Stiamo raccontando l’eccellenza di ’’, brand nato nel 2006 e da allora sempre sulla breccia del fashion per uomo e per donna tra il Giappone, dove è nato, e Milano dove ha una boutique nel Quadrilatero e che distribuisce nel mondo in 350 multibrand, più tre monomarca in terra nipponica, l’ultimo aperto nel quartiere di Ginza, a Tokyo. A fondarlo è stato Sakao Masanaka a Milano. Le sue creazioni combinano l’artigianalità italiana e l’innovazione giapponese, dando vita a capi che coniugano eleganza classica e contemporanea. Con l’e la cultura contemporanea al centro,si è affermato a livello internazionale come un marchio di moda dal forte carattere creativo.