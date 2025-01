Laverita.info - «Sulla separazione delle carriere saranno gli italiani a esprimersi»

Referendum possibile entro il 2026. Il viceministro Sisto: «Le guerre di religione penalizzano i cittadini» Il Csm verrà sdoppiato in due organismi, uno per i pm e l’altro per i giudici. I consiglierisorteggiati.Vertice ieri a Palazzo Chigi per i 4 nomi da indicare per la Corte Costituzionale. Oggi il Parlamento si riunisce in seduta comune per il tredicesimo scrutinio. Lo speciale contiene due articoli.