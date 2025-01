Ilgiorno.it - Spray al peperoncino a scuola. In quattro finiscono all’ospedale

Ancora una bravata portata a termine da un gruppo di ragazzini. Ieri in mattinata si è scatenata la paura in unadi Brescia dove qualcuno ha diffuso nell’ambiente unoal. Erano le 12.15 e molti ragazzi e personale scolastico si trovavano in un locale comune. I fatti sono accaduti nell’istituto professionale Educo di via Luzzago 1. Sono stati coinvolti circa 25 studenti e alcuni addetti tra personale scolastico e insegnanti.di loro, tutti tra i 14 e i 16 anni, sono stati portati in ospedale per accertamenti e in particolare per il bruciore agli occhi e alla gola. Nessuno è grave. Sono state diverse le chiamate inoltrate al numero unico per le emergenze 112, i cui operatori hanno gestito con calma l’emergenza. Hanno immediatamente contattato la Soreu Alpina di Bergamo, che ha inviato allaambulanze e un’auto con medico a bordo.