Sondrio, volo di sei metri nel Mallero: il ragazzo era ricoverato in psichiatria. Aperta un'indagine: come ha potuto lasciare inosservato il reparto?

– Non è in pericolo di vita ilche domenica sera è riuscito a fuggire in maglietta e ciabatte dall’ospedale disino a raggiungere il ponte di piazza Cavour, da dove si è lasciato cadere nel greto del. Le sue condizioni sono addirittura - miracolosamente - discrete e questo nonostante ildi quasi seidal parapetto nei pressi del ponte che porta lo stesso nome della piazza. Erano quasi le 19 di una domenica sotto zero, in pochissimi per strada. Qualcuno però ha notato quelle cui intenzioni lasciavano ben pochi dubbi. La volante della polizia che era in zona, allertata, si è subito portata sul posto ma alla vista degli agenti, che hanno pure tentato di dissuadere il giovane, questi si è fatto scivolare di sotto. Uno dei poliziotti, esperto in primo soccorso, è stato il primo a scendere sul greto dele a portare aiuto al giovane, sopravvissuto alla caduta terminata sui sassi e non nell’acqua gelida.