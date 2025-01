Ilrestodelcarlino.it - Soldi alluvione Emilia Romagna, il governo stanzia altri 30 milioni di euro

Bologna, 14 gennaio 2025 – Nuovomento di 30diper gli alluvionati dell’. A deliberarlo è stato il. “A fronte delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio della Regionea partire dal 17 ottobre 2024 – si legge nel comunicato –, e per le quali a suo tempo è stato deliberato lo stato di emergenza per 12 mesi, ilha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, un ulterioremento di 30di”. "L'integrazione – spiega il ministro - si somma ai 15digiàti in precedenza e si rende necessaria al fine di garantire una integrale copertura all'erogazione degli acconti e dei primi saldi per la platea interessata dalle alluvioni dell'autunno scorso, già colpita dagli eccezionali eventi meteorologici del maggio 2023”.