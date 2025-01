Ilgiorno.it - Simone Mattarelli, il giallo di una morte. No alla riapertura dell’inchiesta, la famiglia: Dna sotto le unghie

Lentate sul Seveso (Monza) – Un altro nodelle indagini sulladi, il 28enne di Lentate sul Seveso che il 3 gennaio 2021 venne trovato impiccato all’interno di un’azienda di riciclaggio del vetro a Origgio. Il giovane,guida di una Bmw, nella notte non si era fermato all’alt dei carabinieri perché in possesso di cocaina ed era stato lungamente inseguito. Ma i familiari non si arrendonoversione del suicidio e hanno incontrato la senatrice Ilaria Cucchi, che si è battuta per fare luce sulladi suo fratello Stefano, picchiato in caserma dopo l’arresto. L’ultima archiviazione dal Tribunale di Busto Arsizio riguarda la denuncia per false informazioni al pm del medico legale nominato dProcura come consulente per l’autopsia sul giovane, presentata dall’avvocata Roberta Minotti a nome dei genitori e del fratello di