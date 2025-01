Lapresse.it - Sicurezza, petizione di Fratelli d’Italia: più tutela agli agenti e aumento pene per resistenza e violenze

Leggi su Lapresse.it

chiede piùper le forze dell’ordine.Piùper gli: ladi“Basta aggressioni contro le forze dell’ordine. Firma per sostenere le misure per proteggerli. Sosteniamoli”. Questo lo slogan scelto dal partito di Giorgia Meloni per lanciare laon-line attraverso il sito ‘iostoconleforzedellordine.it’. Nella pagina che compare sul sito di FdI il partito della premier sottolinea come “continuano gli attacchi dell’estrema sinistra e della criminalità organizzata contro le nostre forze dell’ordine che, oltre a dover affrontare quotidianamente situazioni pericolose, si trovano ad essere accusati delle peggiori nefandezze”. “Noi siamo al loro fianco e crediamo che ladei cittadini sia una priorità assoluta”, sottolinea il partito di via delle Scrofa, chiedendo perciò “di sostenere con una firma le seguenti proposte: inasprimento delleper, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale; creazione del reato di rivolta in carcere; maggiori strumenti di difesa; maggiorelegale per le nostre forze dell’ordine”.