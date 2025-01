Ilfattoquotidiano.it - Sesso a tema medievale, spopola il “Castlecore-rotica” ma gli esperti mettono in guardia: “Attenzione, si rischia di spostare gli organi interni”

Corsetti stretti fino a togliere il fiato, dildo ispirati a creature fantastiche e una passione per il “romantasy“, il genere letterario che fonde romanticismo ed erotismo in ambientazioni medieval-fantasy. È il ““, il trend sessuale in più rapida crescita nel Regno Unito, che stando tra gli amanti del brivido e dell’avventura, ma che, avvisano gli, può nascondere insidie per la salute.Come si legge sui tabloid britannici, il “”, un’estetica ispirata al Medioevo, ha conquistato i social media come TikTok e Pinterest negli ultimi mesi, influenzando l’arredamento, la moda e, a quanto pare, anche le fantasie erotiche dei britannici. Un nuovo report di Lovehoney, il più grande rivenditore di sex toys del Regno Unito, rivela come questa tendenza stia influenzando le abitudini sessuali, con un’impennata nelle vendite di corsetti e di dildo dalle forme che richiamano i draghi o altre creature fantastiche della mitologia.