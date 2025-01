Lanotiziagiornale.it - Separazione delle carriere, il governo vuole accelerare

Il, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le festività di Natale, ha deciso di blindare il ddl costituzionale sulla, costringendo Forza Italia a fare marcia indietro sull’emendamento che vietava il sorteggio per i componenti laici del Csm.Ieri l’accelerazione, con la ripresa nell’aula della Camera dell’esame degli emendamenti al testo. L’obiettivo è di licenziarlo già – in prima lettura – entro questa settimana.Ilaccelera sulla riforma tra le proteste dell’opposizione“La scelta di procedere speditamente sullablindando il testo costituzionale senza consentire interventi in sede parlamentare è un grave errore. Risponde ad una logica punitiva nei confronti della magistratura e a un atteggiamento ideologico sui temi della giustizia che guarda al passato e non sa disegnare il futuro di cui la giustizia italiana ha bisogno”, ha dichiarato Federico Gianassi, capogruppo Pd in commissione Giustizia a Montecitorio.