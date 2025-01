Lanotiziagiornale.it - Separazione delle carriere e scudo penale ai poliziotti dalle destre altri danni in vista sulla Giustizia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Che fare col Ddl Sicurezza? Si deve inserire lo sbandieratolegale per gli agenti, allungandone i tempi di approvazione? O si deve approvare nella forma già licenziata dalla Camera e poi pensare al salva agenti? È il quesito che sta attanagliando la maggioranza, divisa ieri tra la fretta di regalare alle forze dell’ordine un bel cadeau (cavalcando l’eco degli scontrimanifestazioni per il caso Ramy) e il timore di un allungamento dei tempi.La lega vuole licenziare subito il provvedimento, Crosetto invece insiste per loPer questa seconda ipotesi propende la Lega, che, come ha spiegato il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, spinge per accelerare al massimo l’approvazione del provvedimento così com’è, per poi inserire locon un altro decreto.Di parere diverso, invece, il ministro della Difesa Guido Crosetto (il primo a promettere lo, nel week end), che vorrebbe venisse inserito subito nel ddl.