Liberoquotidiano.it - "Segue Sinner dagli spalti": Jannik stravince? Ecco chi compare tra il pubblico a Melbourne | Guarda

, a seguire suo fratello, c'è anche Mark. Il giovane, che quest'anno farà 26 anni, ha deciso di fare un viaggio in Australia per stare vicino al 23enne pusterese, che ha iniziato alla grande il torneo battendo il cileno Nicolas Jarry ma che è ancora tormentato dalle vicende extracampo con al centro il caso Clostebol. La sentenza del Tas di Losanna arriverà a metà aprile. Il tribunale sarà chiamato a pronunciarsi dopo il ricordo della Wada, l'agenda mondiale antidoping, che vorrebbe una condanna diper negligenza. Così Mark ha voluto essere vicino a, che è partito col piede giusto nello Slam dimentre il rivale Nick Kyrgios, che per buona parte del 2024 ha colpitosul caso Clostebol, è uscito al primo turno contro lo sconosciutissimo britannico Jacob Fearnle (numero 92 al mondo).