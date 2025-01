Scream 7 | nuovi dettagli sulla trama suggeriscono un importante SPOILER su Ghostface

Leggi su Cinefilos.it

7:unsuCon le riprese da poco iniziate, arrivano ancherumor riguardanti7. Secondo lo scooper Daniel Richtman, infatti, il prossimo capitolo dell’iconico franchise horror sarà ancora una volta caratterizzato da più di due assassini. La cosa non sarebbe troppo sorprendente, dal momento che il terzo film è l’unico a non avere almeno dueche lavorano insieme, e una precedente indiscrezione sosteneva che la storia ruoterà intorno a Sidney Prescott, Gale Weathers e alcunipersonaggi che difenderanno la famiglia di Sid proprio da una sorta di culto di.Resta da vedere effettivamente quanti maniaci mascherati prenderanno di mira i nostri eroi di ritorno, ma abbiamo sentito che ci sarà un “grande salto temporale” dopo gli eventi dell’ultimo film, presumibilmente per permettere ai figli di Sidney di raggiungere l’età appropriata per i film slasher.