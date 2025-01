Quotidiano.net - Scontri ai cortei per Ramy, il sottosegretario Molteni: “Troppe discussioni, votiamo il ddl sicurezza”

Roma, 14 gennaio 2025 – Basta indugi. Le vicende di queste ore dimostrano che si è perso anche troppo tempo, avverte Nicolaall’Interno in quota Lega: “Il ddlva approvato subito e senza modifiche” BOLOGNA. Presidio perin Piazza San Francesco degenerati inin centro città Come la mette con i rilievi fatti a suo tempo dal capo dello Stato? Non vanno presi in considerazione? “Premesso che ciò che dice il presidente della Repubblica è sempre degno di attenzione, il ddl è stato approvato dal consiglio dei ministri il 16 novembre 2023: c’è stato un approfondimento di un anno e mezzo. Mi pare un tempo sufficiente. Ora è al Senato in commissione, va calendarizzato per l’esame in Aula a gennaio. Qualsiasi correzione può essere fatta dopo: se ci mettiamo mano deve tornare alla Camera e con i numerosi temi sul tavolo rischia di non essere approvato mai.