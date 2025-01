Calciomercato.it - Sconfitta ed esonero, Thiago Motta al capolinea: “Giuntoli chiama il sostituto”

La Juventus potrebbe cambiare guida tecnica qualora arrivasse unaa Bergamo contro l’Atalanta. C’è già il nome del nuovo allenatoreLa Juventus è l’unica squadra imbattuta in Serie A, ma il dodicesimo pareggio in diciannove partite del massimo campionato non è andato giù al popolo bianconero, che vede la vetta sempre più lontana.edrischia grosso: “L’ex Ct per sostituirlo” (LaPresse) – Calciomercato.itIl quinto posto in classifica non può chiaramente piacere nemmeno ad una dirigenza che ha investito diversi milioni di euro per mettere a disposizione diuna rosa completamente rivoluzionata e rafforzata rispetto allo scorso anno. La rosa, in realtà, sta mostrando più di una lacuna, ma non può essere ignorato il fatto che si sia speso tanto per far cambiare volto al centrocampo, con gli innesti di importanti e cari di Koopmeiners, Thuram e Douglas Luiz.