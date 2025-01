Anteprima24.it - Santillo (M5s): “La Provincia di Caserta quarta per incidenza di morti sul lavoro”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Dai dati diffusi recentemente dall’Inail emerge che ladiè al quarto posto in Italia perdisul, con 19 vittime in un solo anno. Numeri allarmanti che impongono di agire in maniera seria”. Così in una nota il vicepresidente del M5S alla Camera Agostino.“Questi numeri – riprende – non sono semplici statistiche, ma rappresentano vite spezzate, famiglie distrutte e una comunità intera che piange la perdita di figli, padri, madri e colleghi. Negli ultimi giorni è toccato a due ragazzi, Pompeo Mezzacapo e Patrizio Spasiano di soli 19 anni, entrambi nell’azienda Frigodi Gricignano. Un dato scioccante che evidenzia una crisi sociale inaccettabile e una sconfitta per tutti noi. La sicurezza nei luoghi dinon è un optional, ma un diritto fondamentale che deve essere tutelato con ogni mezzo.