San Antonio travolge i Lakers, i Pistons vincono a New York

NEW(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sansi impone sul parquet deinel recupero del match che era stato rinviato per gli incendi che hanno messo in ginocchio Los Angeles. Gli Spurs si impongono sui padroni di casa per 126-102 grazie a una prestazione di squadra che manda tutto il quintetto in doppia cifra, più Keldon Johnson che ne fa 10 dalla panchina. Sugli scudi Victor Wembanyama (8 rimbalzi), Stephon Castle e Devin Vassell, tutti a referto con 23 punti a testa, ma hanno il loro peso anche i 17 punti di Harrison Barnes e la doppia doppia da 13 punti e 10 assist di Chris Paul. Ipartono bene, ma cedono negli ultimi due quarti (parziale di 13-37 nell’ultimo) e non serve l’ottima prestazione di Anthony Davis (30 punti e 13 rimbalzi) per evitare il ko. Diciotto punti e 8 assist per Lebron James, ma vince San