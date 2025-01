Anteprima24.it - Salerno, Capitaneria di Porto: controlli sulla filiera ittica

Tempo di lettura: 2 minutiNello scorso mese di dicembre ha avuto luogo l’operazione nazionale “e-Fishing”, condotta dai militari della Guardia costiera contro la pesca illegale e per tutelare il prodotto ittico made in Italy. Sotto il coordinamento del 4° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Napoli, sono state condotte numerose ispezioni lungo tutto il territorio del Compartimento Marittimo di, comprese le articolazioni periferiche costituite dalladidi Agropoli e Palinuro.L’operazione, finalizzata all’individuazione degli illeciti e violazioni della normativa vigentepesca e commercializzazione, si è protratta per tutto il mese di dicembre ed ha consentito di elevare diversi verbali di contestazione amministrativa e comminare multe per un ammontare complessivo di circa 40.