Ilrestodelcarlino.it - Sale sull’autobus con la pistola. Blitz dei carabinieri alla fermata. Denunciato ragazzo di 16 anni

del nucleo operativo radiomobile di Imola hannoundi 16, trovato a bordo di un bus con unanella cintola dei pantaloni. Laera una scacciacani, priva però del tappo rosso obbligatorio e di conseguenza facilmente scambiabile per un’arma vera. I fatti si sono verificati nella giornata di venerdì 3 gennaio. Nel pomeriggio infatti, ihanno ricevuto una telefonata da parte di un cittadino preoccupato. Quest’ultimo ha raccontato ai militari cheTper, lungo la linea 4, era salito undi giovane età, vestito con una tuta e dall’aria sospetta. Il suo atteggiamento aveva destato non poche ansie nel passeggero, presente sullo stesso mezzo di trasporto, che ha deciso di chiedere aiuto. Appresa la notizia, i militari si sono immediatamente attivati per verificare la segnalazione.