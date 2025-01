Abruzzo24ore.tv - Ryanair investe 100 milioni in Abruzzo: cinque nuove rotte e due aerei

Pescara - L’azienda irlandese rafforza la sua presenza nella regione, condestinazioni e un incremento dei voli, creando oltre 950 posti di lavoro tra diretti e indotto.ha annunciato un significativo investimento di 100di euro in, che contribuirà a potenziare l'aeroporto regionale. L'investimento si inserisce in un piano di espansione che prevede l'introduzione di, portando il totale delle destinazioni a 19 per la stagione estiva. La compagnia irlandese ha infatti confermato il raddoppio della flotta, con l'arrivo di un secondo aereo basato all’aeroporto d', aumentando così l’offerta e la capacità operativa. Tra le principali novità, la cancellazione dell'addizionale comunale rappresenta una mossa strategica che ha favorito questo sviluppo, frutto della collaborazione tra la Regionee la compagnia.