Ilrestodelcarlino.it - Ruba 600 euro di vestiti nei negozi: arrestato

Bologna, 14 gennaio 2025 – Era già stato denunciato per furto ieri mattina. Ieri sera il ventenne del Camerun ci ha riprovato. Ed è finito però in manette,dai poliziotti delle Volanti. Il ragazzo, già gravato da un ordine di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato fermato ieri sera intorno alle 20 in via Indipendenza: alla polizia era arrivata la segnalazione da parte dei commessi delo di abbigliamento Fusaro, che riferivano di essere in difficoltà con il ventenne, che aveva appena commesso un furto. All’arrivo degli agenti il ragazzo si stava allontanando: bloccato, è stato trovato in possesso di merce per 500, a cui erano stati asportati etichette ed antitaccheggio, oltre ad altri 100diti nel vicino store della Levi’s. Al termine degli accertamenti il giovane è stato quindiper furto aggravato e continuato.