Pronosticipremium.com - Roma, Van Basten critico su Rensch:”Non ha alcuna abilità calcistica”

Leggi su Pronosticipremium.com

Come ormai sappiamo il mese di gennaio è forse il più difficile da gestire per una squadra. Le tante partite ravvicinate vengono intervallate dalle voci di mercato. Lanello specifico è alle prese con la preparazione della delicata sfida di campionato che venerdì la vedrà affrontare all’Olimpico il nuovo Genoa di Patrick Veira. La gara col Grifone rappresenta una possibilità concreta per tenere in vita le possibilità di un’isperata corsa all’Europa.Contestualmente come c’è il calciomercato che chiama. Siamo infatti al giro di boa di questa sessione invernale e lanon ha ancora messo a segno il primo colpo. Tutto lascia però presagire che nei prossimi giorni potrebbe arrivare il tanto atteso terzino destro che risponderebbe, stando alle ultime voci di mercato, al nome di Devyne