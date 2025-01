Lapresse.it - Roma, scritta ‘Acab’ su muro dove morì agente di polizia

Leggi su Lapresse.it

“Meno uno, Acab“. È laapparsa questa mattina, 14 gennaio, in via di Torrevecchia ail 18 novembre scorso perse la vita, nello schianto tra due autoradio della, l’Amar Kudin, in forza al Commissariato Primavalle.Secondo quanto apprende LaPresse, durante la notte, sul luogo della tragedia, sarebbero stati trafugati alcuni gagliardetti dellae alcune foto che ritraevano il poliziotto e al loro posto sarebbe stata aereografata lacontro la, che non è stata ancora cancellata.