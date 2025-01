Romadailynews.it - Roma: ragazzo accoltellato dopo lite in un bar, arrestato 28enne, denunciato il fratello 20enne

Undi circa 20 anni e’ rimasto feritoessere statoquesta notte al culmine di unascoppiata in un bar in via Casilina, in zona Torre Maura a. Per questo, undi 28 anni e’ statocon l’accusa di tentato omicidio, mentre ile’ statoper lesioni aggravate.E’ successo pocola mezzanotte, quando due ventenni, per cause in corso di accertamento, hanno iniziato a litigare all’interno del locale. I gestori hanno allontanato uno dei due, che pero’ si e’ ripresentato con ilpiu’ grande, di 28 anni. I due hanno nuovamente aggredito il, e ilaver tirato fuori un coltello, ha sferrato 6 coltellate alla vittima.I due fratelli sono poi fuggitil’intervento del personale di vigilanza del bar.