Roma attive le prenotazioni per la Quiet Room all’Olimpico | le informazioni

Prosegue nel migliore dei modi l’impegno dellanei confronti delle persone colpite da disabilità. In particolare, il club giallorosso sta da qualche tempo ponendo la propria attenzione ai tifosi con disturbi sensoriali, avendo avviato l’iniziativa. Grazie alla collaborazione con Sport e Salute, è stato infatti creato un’apposito spazio che permetta di seguire le partite con tranquillità e, di conseguenza, in totale sicurezza, a debita distanza da rumori e luci intense che possono provocare fastidi e disturbi.Il tutto fa parte del progetto “Superiamo gli Ostacoli”, che ha portato proprio alla nascita di questa, situata nella Tribuna Monte Mario dell’Olimpico, la cui inaugurazione è avvenuta lo scorso 31 ottobre nel match con il Torino. Dalla giornata di oggi però lacompie un ulteriore step, rendendo questo spazio prenotabile online in vista della prossima sfida casalinga dei giallorossi, che si svolgerà venerdì contro il Genoa.