Rischio idrogeologico, c'è un solo progetto ammesso nel Sannio

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Decreto n. 252 dell’11 dicembre 2024, ha finanziato nell’ambito del “Fondo Progettazione 2024”quattro progettazioni in tutta la Regione Campania, volte alla messa in sicurezza dal. Tra questi interventi, l’unicoin provincia di Benevento è proprio quello del Comune di Ponte.“Questo risultato straordinario, frutto di un impegno congiunto e di una visione chiara, rappresenta un importante passo verso la mitigazione del dissestoe la salvaguardia del nostro territorio. Non èun numero o una posizione in graduatoria: è un riconoscimento tangibile della capacità di attrarre fondi strategici e di portare Ponte al centro di azioni concrete per il futuro.