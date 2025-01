Lanazione.it - Riqualificazione idraulica. Dalla Regione 3 milioni al Consorzio di Bonifica

Arriveranno quasi 3di euroaldiper il progetto die ambientale del sottobacino diSamminiata-Caprile, a Massarosa. Si tratta di un primo lotto di interventi che ha l’obiettivo di tornare ad allagare, ma solo parzialmente, una porzione di territori un tempo sottratti alle acque tramite le opere die di creare un nuovo fronte die messa in sicurezza dell’intera area che afferisce al lago di Massaciuccoli. Il progetto, al momento allo stato di fattibilità tecnica ed economica, ha ottenuto il maggiore punteggio all’interno del bando dellaper i finanziamenti destinati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico attraverso interventi in infrastrutture verdi per l’adattamento ai cambiamenti climatici.