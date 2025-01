Lanazione.it - Rinvenuto ordigno bellico. E’ una granata di artiglieria di fabbricazione italiana

Pontedera, 14 gennaio 2025 – Gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno effettuato in giornata una bonifica di unpresso il Comune di Pontedera. I militari dell’Esercito accompagnati dal personale della locale stazione dei Carabinieri, si sono recati in Via della Conca, nei pressi di un’ansa del fiume Era, e hanno verificato che si trattava di unadida 105 mm di. Dopo aver effettuato tutte le procedure di sicurezza hanno provveduto al brillamento in un’area idonea limitrofa. L’assistenza sanitaria durante tutte le fasi è stata garantita dal Corpo Militare della Croce Rossa. La raccomandazione è sempre quella di segnalare l’avvistamento di qualsiasio presunto tale alle Forze dell’Ordine evitando di toccare o muovere il manufatto dal punto dove è stato scoperto, al fine di consentire l’attivazione e la bonifica della zona, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.