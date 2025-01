Gqitalia.it - Ridley Scott non si guarda indietro

Sul ripiano di una libreria, negli uffici londinesi dellaAssociates, fa mostra di sé un cimelio perfettamente conservato nella sua cornice: una pagella degli alunni della Stockton Grammar School stilata dal Comitato per l’Educazione della Contea di Durham. Sulla prima di copertina, scritto a mano, si legge: “R.”. A uno sguardo superficiale, potrebbe essere considerato un piccolo ricordo dell’infanzia vissuta dal regista nel nord-est dell’Inghilterra., però, non è una persona attaccata a dei semplici souvenir sentimentali. Sulla parete di un altro ufficio, ad esempio, conserva una copia incorniciata della stroncatura in quattro pagine ricevuta dal suo film del 1982, Blade Runner, dalla leggendaria critica cinematografica del New Yorker Pauline Kael. “Blade Runner non offre nulla al pubblico”, scrisse la giornalista.